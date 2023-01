Washington (Usa), 25 gen. (LaPresse) – La sospensione dai social è “una cosa che non dovrebbe mai più accadere a un presidente in carica o a chiunque altro non meriti una punizione”. Così l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato sul suo social Truth l’annuncio che Meta ripristinerà i suoi account Facebook e Instagram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata