New York (Usa), 24 gen. (LaPresse/AP) – Nella casa in Indiana dell’ex vicepresidente Mike Pence sono stati trovati settimana scorsa documenti riservati. Lo ha affermato l’avvocato di Pence, Greg Jacob, in una lettera inviata agli Archivi Nazionali. I documenti, con il contrassegno di riservatezza, sembra che siano stati “inavvertitamente inscatolati e trasportati nella casa personale dell’ex vicepresidente alla fine dell’ultima amministrazione”, ha detto l’avvocato.

