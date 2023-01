Palermo, 24 gen. (LaPresse) – Indagati per favoreggiamento aggravato Vincenzo e Antonio Luppino, i figli di Giovanni Luppino, l’autista di Messina Denaro catturato a Palermo. I carabinieri hanno perquisito le abitazioni dei due Luppino: nell’appartamento di Vincenzo è stata trovata una sorta di stanza nascosta che è stata perquisita ed è risultata vuota. Nei giorni scorsi in un’area recintata di proprietà dei Luppino la polizia aveva trovato la Giulietta utilizzata dal boss per i suoi spostamenti.

