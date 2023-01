Milano, 24 gen. (LaPresse) – “L’obiettivo del governo è portare più Italia nei Balcani. Le nostre aziende sono già protagoniste in questa regione ma dobbiamo rinnovare la presenza e investire nei settori strategici”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo video messaggio di saluto alla Conferenza nazionale ‘L’Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione’ in corso a Trieste, sottolineando che “non possiamo essere alle spalle di nazioni che hanno una esperienza minore della nostra in questa regione. Le istituzioni devono fare di più. Il governo c’è ed pronto a fare la sua parte”.

