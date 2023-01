Milano, 23 gen. (LaPresse) – “La giustizia italiana ha bisogno urgente di essere riformata, e il nostro Ministro ha dimostrato di voler lavorare seriamente per questo obbiettivo. Una riforma che renda più efficiente il sistema, assolutamente più rapidi i tempi dei processi, come ci chiede anche l’Europa, ma anche una riforma che allarghi e consolidi le garanzie per tutti i cittadini”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video sui social dedicato al tema della giustizia.

