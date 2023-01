Barcellona (Spagna), 19 gen. (LaPresse) – Sul debito comune europeo “non c’è nessun tabù”, lo abbiamo già infranto in Ue “davanti alla pandemia”, ora “gli Usa hanno deciso di accelerare la decarbonizzazione”, ma questo “ha un impatto sulla nostra industria” e “dobbiamo reagire”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez al termine del 27esimo vertice tra Spagna e Francia a Barcellona. In merito alla posizione tedesca sul tema, Macron ha risposto di avere “molta fiducia”, “ne parleremo con il cancelliere Scholz e parte del governo tedesco questa domenica, e so che il premier spagnolo Sanchez lo farà anche lui”.

