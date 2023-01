Roma, 18 gen. (LaPresse) – “Deutsche Lufthansa AG punta ad acquisire una partecipazione nella compagnia di bandiera italiana ITA Airways. Il piano è quello di concordare l’acquisizione iniziale di una quota di minoranza nonché opzioni per l’acquisto delle restanti azioni in un secondo momento. Oggi la società ha presentato al Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano un’offerta per concludere un Memorandum of Understanding in tal senso”. E’ quanto si legge in una nota della compagnia aerea.

