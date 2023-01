West Hills (California, Usa), 13 gen. (LaPresse/AP) – E’ morta a 54 anni Lisa Marie Presley, cantante, unica figlia di Elvis e devota custode dell’eredità di suo padre. La morte di Presley, in un ospedale di Los Angeles, è stata confermata dalla madre, Priscilla, poche ore dopo che la donna era stata portata d’urgenza in ospedale dopo aver avuto un’emergenza medica in casa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata