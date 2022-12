Milano, 9 dic. (LaPresse) – Marco Cappato e le attiviste Felicetta Maltese e Chiara Lalli che hanno accompagnato Massimiliano in Svizzera per il suicidio assistito è nella caserma dei carabinieri di Santa Maria Novella in Piazza della Stazione a Firenze per autodenunciarsi. Insieme al tesoriere dell’Associazione Coscioni anche Filomena Gallo, legale e segretaria nazionale della stessa associazione.

