Alicante (Spagna), 9 dic. (LaPresse) – “Di fronte ai cambiamenti globali abbiamo bisogno, e lo avremo anche dopo la fine della guerra in Ucraina, di un’Europa più forte che sappia provvedere a se stessa” e “lo sarà se ci sarà una presenza autorevole e convinta di tutti i paesi del Sud di questo continente”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle dichiarazioni finali dei leader del Med 9 al termine del vertice ad Alicante. “Noi rappresentiamo circa la metà della popolazione e del Pil dell’Ue, è nostro dovere e diritto far ascoltare la nostra voce per avere un’Europa equilibrata”, ha aggiunto Tajani.

