Roma, 6 dic. (LaPresse) – In tema di migranti “noi siamo interessati su entrambi i fronti, perché come Italia ci troviamo in una tenaglia: è importantissimo il tema della rotta balcanica ma avete visto che per la prima volta la Commissione europea ha messo la rotta del Mediterraneo centrale come prioritario. Non era mai accaduto, oggi la difesa dei confini esterni dell’Unione viene considerata prioritaria e io credo che questo accada anche grazie al fatto che l’Italia ha posto il problema e ha segnalato che per come lo abbiamo gestito finora si rischia di non rislverlo per nessuno”. Così la premier Giorgia Meloni parlando al termine del vertice sui balcani a Tirana. “Bisogna passare dal tema redistribuzione, che non risolve il problema, al tema difendiamo i confini esterni dell’Unione europea, fermiamo l’occupazione illegale, occupiamoci di chi ha davvero bisogno, che sono i rifugiati, e gestiamo l’immigrazione come va gestita l’immigrazione e i rifugiati come vanno gestiti i rifugiati: sono due cose diverse che la sinistra ideologica ha gestito come se fossero la stessa cosa, ma quell’approccio è finito”, aggiunge Meloni.

