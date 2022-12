Roma, 6 dic. (LaPresse) – “Io penso che la riforma della giustizia sia in Italia una riforma prioritaria e mi pare che su questo in molti siano d’accordo. L’approccio disegnato da Nordio è ovviamente un approccio che il governo condivide”. Così la premier Giorgia Meloni parlando al termine del vertice sui balcani a Tirana. “Rimango convinta del fatto che una riforma della giustizia debba avere due grandi obiettivi: garantire il massimo delle garanzie agli indagati e imputati e poi garantire certezza della pena una volta che la sentenza di condanna passa in giudicato. Mi definisco una garantista nella fase di celebrazione del processo e una giustizialista nella fase di esecuzione della pena. E credo che quello Nordio disegna sia un meccanismo di questo tipo” spiega, aggiungendo che “sicuramente vanno superate alcune storture”. “L’utilizzo delle intercettazioni in alcuni casi e il modo con cui determinate intercettazioni sono spesso finite sui giornali è un tema che va attenzionato. Sono questioni sulle quali bisogna ragionare in maniera seria, non ideologica, aperta anche ai contributi degli altri, ma è sicuramente una delle grandi riforme che l’Italia attende”, conclude Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata