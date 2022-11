Quetta (Pakistan), 30 nov. (LaPresse/AP) – I Talebani pakistani, il gruppo Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp), hanno rivendiacato l’attacco suicida nel Baluchistan, in Pakistan, che ha ucciso almeno tre persone, tra cui un agente di polizia e un bambino. Il gruppo ha dichiarato di aver voluto prendere di mira la polizia per vendicare l’uccisione del loro ex portavoce, Abdul Wali, noto come Omar Khalid Khurasani, morto ad agosto in un attentato nella provincia afghana di Paktika. L’attentato è avvenuto due giorni dopo che i Talebani pakistani hanno posto fine a un cessate il fuoco firmato a maggio fino a tempo indeterminato con il governo di Islamabad. Il gruppo ha ordinando ai propri combattenti di riprendere gli attacchi in tutto il Paese, dove si registrano già decine di attentati mortali.

