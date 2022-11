Milano, 29 nov. (LaPresse) – . È di tre palestinesi uccisi il bilancio degli scontri, avvenuti nella notte, con l’esercito israeliano. Secondo quanto riporta il Times of Israel, le truppe israeliane, i cui veicoli militari si sono rotti vicino alla città di Hebron in Cisgiordania lunedì scorso, si sono scontrate con un gruppo di palestinesi e hanno richiesto il sostegno delle forze per ritirarsi in sicurezza dall’area, secondo quanto riferito dalle forze di difesa israeliane.

