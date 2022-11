Milano, 28 nov. (LaPresse) – Al Brasile basta un gol di Casemiro per avere ragione della Svizzera, 1-0, e salire in vetta al Gruppo G dei Mondiali in Qatar con 6 punti in due partite. Gli elvetici, che hanno retto all’urto verdeoro fino al 83′ quando il centrocampista l’ha sbloccata, sono secondi a quota 3 e devono ora fare risultato nel terzo match, contro la Serbia, per essere sicuri di passare agli ottavi, per i quali il Brasile è già qualificato.

