Milano, 28 nov. (LaPresse) – Sono ancora in calo le somministrazioni dei vaccini, secondo il report settimanale della fondazione Gimbe. La platea per il secondo richiamo (quarta dose) include 19,1 milioni di persone, di queste 12,5 milioni possono riceverlo subito, 1,7 non sono eleggibili nell’immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni e quasi 5 milioni l’hanno già ricevuto. Al 25 novembre (aggiornamento ore 06.17) sono state somministrate 4.959.123 quarte dosi, con una media mobile di 23.666 somministrazioni al giorno, ancora in calo rispetto alle 27.671 della scorsa settimana (-14,5%).

