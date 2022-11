Roma, 27 nov. (LaPresse) – Nel corso del Consiglio dei ministri – riunitosi oggi per decretare lo stato di emergenza per Ischia – è stato annunciato: entro l’anno sarà approvato il “Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico”; i ministri competenti effettueranno una attenta ricognizione delle risorse finanziarie già esistenti per fronteggiare l’emergenza idrogeologica nazionale al fine di utilizzarle per intero, e del personale da dedicare a supporto dei Comuni, a cominciare dai più piccoli. Lo si legge nel comunicato finale della riunione.

