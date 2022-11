Milano, 26 nov. (LaPresse) – Non ci sono vittime a Ischia per la frana che ha colpito Casamicciola, Comune dell’isola di Ischia, nel golfo di Napoli. Lo si apprende dalle forze dell’ordine che sono presenti sull’isola. Al momento, sono confermati i 13 dispersi, ma non è stato ritrovato alcun cadavere.

