Milano, 25 nov. (LaPresse) – L’Olanda ha pareggiato 1-1 contro l’Ecuador in un match valido per la seconda giornata dei gironi della Coppa del Mondo in Qatar. Al gol olandese di Gakpo al 6′, ha risposto nella ripresa l’Ecuador al 49′ con Valencia, già autore di una doppietta nel match d’esordio contro i padroni di casa del Qatar. Ora nel Gruppo A Olanda ed Ecuador sono primi a 4 punti, seguiti dal Senegal a 3, con il Qatar fanalino di coda a quota 0.

