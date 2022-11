Bruxelles, 24 nov. (LaPresse) – “Sono fiduciosa che con il G7 e altri importanti partner approveremo il tetto massimo globale al prezzo del petrolio russo. Non ci fermeremo fino a quando l’Ucraina non avrà prevalso”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa sul Nuovo Bauhaus in Finlandia.

