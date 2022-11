Pescara, 24 nov. (LaPresse) – Valanga di condanne per i 30 imputati del processo Rigopiano, dai 12 ai 3 anni di reclusione chiesti dalla pubblica accusa. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di reati che vanno dall’omicidio colposo plurimo alle lesioni colpose, falso e abusi edilizi. La procura ha chiesto 12 anni di reclusione per Francesco Provolo, ex prefetto di Pescara; 11 anni e 4 mesi chiesti per il sindaco di Farindola (Pescara) Ilario Lacchetta.

