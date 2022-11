Roma, 24 nov. (LaPresse) – “Prevenzione, protezione e sicurezza della pena sono i tre pilastri su cui dobbiamo insistere. È fondamentale un quadro più efficace di politiche di prevenzione e contrasto. È un tema sempre in evoluzione”. “Potenziare le misure di protezione delle vittime. In molti casi mancano i braccialetti elettronici”. “Le ragioni per le quali molte donne non denunciano sono molteplici. Ci sono donne che non denunciano perché di mezzo ci sono i figli, come se non denunciando si mettessero al sicuro i figli. Questa per esempio è una materia su cui si può intervenire. Ci sono quelle che pensano che se denunciano poi si ritrovano sole”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al convengo sui risultati della Commissione Femminicidio, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Quindi Meloni ha aggiunto he “bisogna formare gli operatori”. Occorrono “Campagne di sensibilizzazione per far conoscere alle donne gli strumenti di protezione che hanno a disposizione”.

