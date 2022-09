Torino, 25 set. (LaPresse) – Terzo titolo in carriera per Lorenzo Sonego, che ha vinto la finale del ‘Moselle Open’, Atp 250 che si è concluso sul veloce indoor di Metz, in Francia, battendo Alexander Bublik, numero 44 del ranking. Il tennista italiano si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (3), 6-2 in un’ora e 29′ di gioco.

