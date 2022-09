Roma, 12 sett. (LaPresse) – “Siamo entrati in crisi non a seguito del conflitto ma per decenni di scelte sbagliate a livello nazionale ed europeo. Non c’è un intervento che può risolvere la situazione ma una serie di interventi che devono lavorare congiunturalmente e nel medio lungo periodo. Uno su tutti il tetto al prezzo del gas, lo chiediamo da mesi, anzi la prima volta il 10 settembre 2021 già dicevamo che c’erano problemi sull’energia”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in conferenza stampa al termine dell’assemblea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata