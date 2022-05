Roma, 9 mag. (LaPresse) – “Care ragazze e cari ragazzi, il raduno di questi giorni a Ventotene è una splendida occasione per riflettere sul ruolo dell’Unione Europea e sugli ideali che la animano. Voglio ringraziare l’associazione ‘La Nuova Europa’ per aver reso possibile questo incontro. Il sogno di Altiero Spinelli di una Federazione europea nasce come reazione alla crisi del modello di stato nazionale di inizio Novecento, all’isolazionismo del ventennio fascista e agli orrori della Seconda Guerra Mondiale. I federalisti vedevano nello sviluppo di una coscienza europea diffusa una parte fondamentale del loro progetto”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel messaggio inviato in occasione del Ventotene Europa Festival.

