Torino, 13 apr. (LaPresse) – “Come sta vivendo questa vicenda Aurelio De Laurentiis? Ovviamente con disappunto e imbarazzo, perché ha fatto della solidità economico-finanziaria, dell’attenzione ai bilanci e del rispetto delle regole il pilastro della sua Presidenza all’ombra del Vesuvio. Vedersi accusato di aver utilizzato escamotages contabili per realizzare benefici di bilancio, peraltro in assenza della minima necessità, non può che amareggiarlo”. Lo ha detto in una dichiarazione a LaPresse l’avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli per il caso plusvalenze, all’indomani della richiesta della procura federale della Figc di 11 mesi di inibizione per il presidente Aurelio De Laurentiis e di una multa di 392mila euro per il club campano. “La convinzione di non avere commesso alcuna violazione disciplinare e la sua storia di amministratore illuminato lo rendono assolutamente fiducioso nell’operato degli organi di giustizia sportiva e dunque per l’esito del giudizio”, ha aggiunto.

