Torino, 4 apr. (LaPresse) – A spoglio ultimato dopo le lezioni in Ungheria di ieri, la coalizione Fidesz-Kdnp del premier riconfermato per il quarto mandato Viktor Orban ha ottenuto il 53,1% dei voti, pari a 135 seggi, Uniti per l’Ungheria il 35%, 56 seggi, il Movimento la nostra patria 6,2%, 7 seggi, Autogoverno nazionale dei tedeschi in Ungheria un seggio. Lo riportano i media ungheresi.

