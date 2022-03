Roma, 31 mar. (LaPresse) – Via libera del Cdm all’election day che si terrà il 12 giugno e che vedrà gli italiani votare sia per le amministrative che per i Referendum sulla Giustizia. E’ quanto si apprende da fonti parlamentari. Il secondo turno si terrà il 26 giugno.

