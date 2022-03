Roma, 13 mar. (LaPresse) – Il consigliere alla sicurezza della Casa Bianca, Jake Sullivan, e alcuni funzionari del Consiglio di Sicurezza Nazionale e del Dipartimento di Stato statunitense saranno a Roma. Lo rende noto la Casa Bianca. Sullivan incontrerà Yang Jiechi, membro del Politburo del Partito Comunista Cinese e Direttore dell’Ufficio della Commissione per gli Affari Esteri, “come parte dei nostri sforzi in corso per mantenere aperte le linee di comunicazione tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese”. Le due parti, continua la nota, “discuteranno degli sforzi in corso per gestire la concorrenza tra i nostri due paesi e discuteranno l’impatto della guerra della Russia contro l’Ucraina sulla sicurezza regionale e globale”. Sullivan incontrerà anche Luigi Mattiolo, consigliere diplomatico del premier Mario Draghi, “per continuare a coordinare una risposta internazionale forte e unita alla guerra di scelta del Presidente Putin”.

