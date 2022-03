Bruxelles, 11 mar. (LaPresse) – Il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell’Ema ha raccomandato di aggiungere come possibile effetto collaterale di frequenza sconosciuta per il vaccino Johnson&Johnson la vasculite dei piccoli vasi con manifestazioni cutanee (infiammazione dei vasi sanguigni della pelle che può provocare un’eruzione cutanea, punti rossi o piatte, puntiformi sotto la superficie della pelle e lividi). Lo comunica l’Agenzia europea per i medicinali in una nota.

