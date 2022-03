Roma, 9 mar. (LaPresse) – “La strategia europea per l’energia da fusione è sviluppata dal Consorzio EUROfusion, che gestisce fondi Euratom pari a oltre 500 milioni di euro per il periodo tra il 2021 e il 2025. Questo consorzio prevede l’entrata in funzione del primo prototipo di reattore a fusione nel 2025-28”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi rispondendo al premier time nell’aula della Camera.

