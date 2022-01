Roma, 23 gen. (LaPresse) – Il presidente armeno Armen Sarkissian ha annunciato le dimissioni. Lo riporta l’agenzia Tass. “Questa non è assolutamente una decisione emotiva, e c’è una certa logica in essa. Il presidente del Paese non ha gli strumenti necessari per influenzare le questioni più importanti per lo stato e la nazione sia in politica interna che estera”, ha detto Sarkissian.

