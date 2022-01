Milano, 14 gen. (LaPresse) – L’Olanda allenta parte delle restrizioni adottate per il Covid-19.. Da domani riaprono negozi, parrucchieri, tornano a lavorare i lavoratori del sesso. Lo ha annunciato il premier Mark Rutte. Restano chiusi bar e ristoranti, se non per l’asporto, cinema, musei, teatri e sale da concerto.

