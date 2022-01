Milano, 12 gen. (LaPresse) – Con 130 voti favorevoli e 14 contrari, approvato con modifiche il ddl di conversione del decreto legge del 26 novembre ‘recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali’ su obblighi vaccinali e rafforzamento delle certificazioni verdi Covid. Il provvedimento passa ora alla Camera.

