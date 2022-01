Roma, 5 gen. (LaPresse) – In vista della cabina di regia e del successivo Consiglio dei ministri, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ricorda che la posizione della Lega sulle misure anti-Covid prevede la vaccinazione obbligatoria per gli over 60, “proprio per tutelare le fasce più fragili della popolazione”.

