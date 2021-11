Roma, 30 nov. (LaPresse) – “Tra Esercito, Aeronautica e Arma sono circa 44mila i militari non vaccinati ad oggi, ovvero il 16%. Nel dettaglio, dei 110mila appartenenti ai carabinieri, il 10% non si è immunizzato e non credo lo farà”. Così Antonio Nicolosi, segretario generale del sindacato dei Carabinieri (Unarma) contattato da LaPresse commenta la situazione dell’Arma in merito all’obbligo vaccinale tra le forze dell’ordine. “Si tratta di uno zoccolo duro formato da imperterriti che creeranno disagi alla sicurezza perché, se verranno sospesi dal servizio, mancherà personale per il controllo del territorio. L’auspicio è che si vaccinino”.

