Roma, 26 nov. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha affermato in conferenza stampa che Israele è all’insorgere di una situazione di emergenza, dopo che nel Paese è stato rilevato il primo caso di una nuova variante di coronavirus emersa per la prima volta in Sudafrica. “Siamo all’inizio di una situazione di emergenza. Chiedo a tutti di essere preparati”, ha detto Bennett, citato dal Times of Israel.

