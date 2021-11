Milano, 24 nov. (LaPresse) – “In merito alle recenti nomine, abbiamo ascoltato ieri, da parte dell’ad e della presidente Rai, riferimenti ai componenti del Cda della Rai che vengono eletti dal Parlamento. È chiaro che il vostro sia un mestiere difficile. Ma per queste nomine si poteva fare meglio e di più. Con un gradimento quasi plebiscitario ottenuto per il mandato come vertici dell’azienda, questa governance avrebbe potuto fare nomine davvero in totale autonomia. Invece è stato fatto un salto nel buio dalla lottizzazione partitica a una lottizzazione che sarebbe stata delegata addirittura a Palazzo Chigi. Se le notizie emerse fossero confermate, si sarebbe deciso di consegnare la Rai al governo”. Così il vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, Primo Di Nicola, e la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione, Sabrina Ricciardi, in occasione delle audizioni della presidente Rai, Marinella Soldi, e dell’ad Carlo Fuortes.

