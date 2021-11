Milano, 24 nov. (LaPresse) – Per quanto riguarda i controlli, “dentro questo decreto c’è una nuova procedura di rafforzamento dei controlli in tutti i luoghi dove i green pass vengono utilizzati. Viene chiesto ai comitati provinciali per la sicurezza e l’ordine pubblico di costruire dei veri e propri piani di azione per questi controlli”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri di oggi.

