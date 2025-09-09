Trenitalia presenta 'Livrea', il nuovo treno regionale brandizzato X Factor

È stato inaugurato martedì alla stazione Centrale di Milano, Livrea, il nuovo treno regionale firmato X Factor. Al taglio del nastro hanno partecipato i quattro giudici della kermesse, in onda su Sky dall’11 settembre, Giorgia, Jake la Furia, Achille Lauro e, alla sua prima edizione, Francesco Gabbani. “Livrea è sposare un progetto comune: il viaggio e la musica raccontano storie, emozioni, energia positiva”, ha detto Maria Giaconia, Responsabile Operations Regionale Trenitalia a margine dell’inaugurazione. “Volevamo essere presenti in questo progetto e portare a bordo le nuove generazioni che vediamo sui nostri treni quando sono studenti, ma che vogliamo ritrovare da adulti con i loro sogni e i loro progetti, sposando la nostra priorità del trasporto sostenibile con i nuovi treni del regionale”, ha spiegato Giaconia. “Quella di oggi è una delle tante iniziative per promuovere gli investimenti effettuati sui nuovi treni: parliamo di 7 miliardi grazie ai contratti di servizio firmati con le regioni”, ha aggiunto la responsabile Trenitalia sottolineando che “il completo rinnovo della flotta, 1061 treni di nuova generazione, è previsto entro il 2027”.