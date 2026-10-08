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giovedì 8 ottobre 2026

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Stazione Spaziale Internazionale, rientrati sulla Terra gli astronauti della missione Crew-12

Stazione Spaziale Internazionale, rientrati sulla Terra gli astronauti della missione Crew-12
I membri della missione SpaceX Crew-12, da sinistra: Andrey Fedyaev, Jack Hathaway, Jessica Meir e Sophie Adenot (Anil Menon/NASA via AP)
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La loro capsula SpaceX è ammarata nell’Oceano Pacifico

I quattro astronauti della missione Crew-12, Jessica Meir e Jack Hathaway della Nasa, la francese Sophie Adenot dell’Esa e il russo Andrey Fedyaev della Roscosmos sono tornati sulla Terra dopo una permanenza di quasi otto mesi nella Stazione Spaziale Internazionale.

Stazione Spaziale Internazionale, rientrati sulla Terra gli astronauti della missione Crew-12
La navicella spaziale Crew Dragon Freedom di SpaceX ammara nell’Oceano Pacifico (Keegan Barber/NASA via AP)

La loro capsula SpaceX è ammarata nell’Oceano Pacifico. Gli astronauti, che hanno dichiarato che sentiranno la mancanza delle straordinarie viste della Terra dallo Spazio, erano partiti a febbraio per sostituire l’equipaggio della stazione, rientrato in anticipo a causa di un’evacuazione medica. Dal 2000, la stazione spaziale ha ospitato 298 visitatori provenienti da 26 paesi. 

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