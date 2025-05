Il viaggio della compagnia spaziale di Jeff Bezos è durato poco più di 10 minuti

Blue Origin, la compagnia spaziale del fondatore di Amazon Jeff Bezos, sabato 31 maggio ha completato con successo un nuovo volo nello spazio suborbitale con il razzo New Shepard. A bordo, sei turisti spaziali tra cui l’insegnante Amy Medina Jorge, la radiologa Gretchen Green, l’avvocato panamense Jaime Aleman e altri tre imprenditori. Il volo, durato poco più di 10 minuti, è decollato alle 8:39 ora locale dal Launch Site One nel deserto del Texas occidentale. Durante il volo, l’equipaggio ha sperimentato circa tre minuti di assenza di gravità prima che la capsula ‘RSS First Step’ atterrasse dolcemente grazie a paracadute e retrorazzi.

