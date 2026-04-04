Artemis II, l'astronauta Jeremy Hansen: "Sembrava di cadere sulla Terra"

Gli astronauti della missione Artemis II, a bordo della capsula Orion, raccontano le emozioni dei primi giorni nello spazio. “Sembrava che stessimo cadendo dal cielo verso la Terra”, ha spiegato l’astronauta canadese Jeremy Hansen, descrivendo il passaggio da 60mila a meno di 200 chilometri dal pianeta. Un’esperienza condivisa con il comandante Reid Wiseman durante le manovre orbitali. L’equipaggio si trova ora a oltre 180mila chilometri dalla Terra e prosegue verso la Luna, con arrivo previsto lunedì. Dopo aver orbitato attorno al satellite, la capsula farà ritorno sulla Terra senza atterraggi intermedi. È il primo viaggio umano verso la Luna dal 1972, ai tempi della missione Apollo 17.