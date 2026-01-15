Usa, gli astronauti della missione Crew-11 escono dalla capsula dopo il rientro per problemi di salute

Sono rientrati sulla Terra con oltre un mese di anticipo quattro astronauti della missione Crew-11 per un problema di salute a uno dei componenti. Si tratta della prima evacuazione medica della NASA. SpaceX ha guidato la capsula verso un ammaraggio notturno nel Pacifico vicino a San Diego, meno di 11 ore dopo che gli astronauti avevano lasciato la Stazione Spaziale Internazionale. Poco dopo, una nave ha recuperato la capsula. La NASA e SpaceX hanno dichiarato che cercheranno di anticipare il lancio di un nuovo equipaggio di quattro persone. Il decollo è attualmente previsto per metà febbraio.