Usa, storico rientro dalla ISS: NASA richiama l’equipaggio della missione Crew-11 per motivi medici

Rientro anticipato per la missione Crew 11. Dopo 167 giorni in orbita, gli astronauti Zena Cardman e Mike Fincke, entrambi della NASA, Kimiya Yui dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa e Oleg Platonov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, sono tornati a terra con la navetta Crew Dragon Endeavour, per un problema di salute a uno dei componenti, non specificato. Non era mai accaduto nei 25 anni di storia dell’a Stazione Spaziale’ISS che si decidesse il rientro anticipato di una missione a causa delle condizioni di salute di un membro dell’equipaggio. La capsula è atterrata nell’Oceano Pacifico, al largo delle coste di San Diego. La missione Crew 11 sarebbe dovuta rimanere sull’ISS fino alla fine di febbraio.