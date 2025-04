Sul velivolo un equipaggio russo americano che resterà in orbita 8 mesi

Il razzo Soyuz è partito diretto verso la Iss con un equipaggio russo-statunitense di tre persone. La partenza martedì 8 aprile verso la Stazione Spaziale Internazionale. L’astronauta della Nasa Jonny Kim e due membri dell’equipaggio russi, Sergey Ryzhikov e Alexey Zubritsky, sono decollati dalla base di lancio di Baikonur affittata dalla Russia in Kazakistan a bordo di un razzo russo Soyuz.

La navicella spaziale Soyuz MS-27 è attraccata alla stazione circa tre ore più tardi. Kim, Ryzhikov e Zubritsky dovrebbero trascorrere circa otto mesi nell’avamposto orbitante. Il 18 marzo scorso sono rientrati sulla Terra Butch Wilmore e Suni Williams, rimasti sulla Iss per nove mesi per problemi tecnici, mentre in origine sarebbero dovuti restare in orbita solo otto giorni.

