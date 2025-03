La navetta di SpaceX con i sostituti di Butch Wilmore e Suni Williams ha raggiunto la stazione, permettendo ai due di tornare sulla Terra dopo nove mesi

Si avvia alla fine l’odissea di Butch Wilmore e Suni Williams, i due astronauti della Nasa bloccati da nove mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) dopo che la capsula che li aveva portati in orbita è dovuta tornare sulla Terra senza di loro per motivi di sicurezza. Oggi, domenica, poco più di un giorno dopo il decollo, la Crew-10 di SpaceX ha raggiunto la Iss con a bordo un nuovo equipaggio in sostituzione di Wilmore e Williams. I quattro nuovi arrivati, in rappresentanza di Stati Uniti, Giappone e Russia, trascorreranno i prossimi giorni imparando i dettagli della stazione dagli attuali occupanti. Poi, alla fine di questa settimana, i due si agganceranno alla loro capsula SpaceX e concluderanno la loro missione inaspettatamente prolungata, iniziata lo scorso giugno.

