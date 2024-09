Il volo durerà cinque giorni

SpaceX ha lanciato in orbita dalla base di Cape Canaveral in Florida un razzo con a bordo quattro privati, non astronauti di professione, per la missione Polaris Dawn, che ha lo scopo di realizzare la prima passeggiata spaziale di privati. Il miliardario Jared Isaacman, imprenditore tech, è accompagnato da 2 ingegneri di SpaceX e un ex pilota del team Thunderbirds dell’Air Force. A differenza del suo precedente volo charter, questa volta Isaacman ha condiviso i costi con SpaceX, che ha sviluppato e testato nuove tute spaziali per verificare la loro tenuta nel vuoto più assoluto. Se tutto andrà come previsto, sarà la prima volta che dei privati cittadini effettueranno una passeggiata spaziale, ma non si avventureranno lontano dalla capsula. A effettuarla saranno, a turno, Isaacman e Sarah Gillis di SpaceX; entrambi avranno sempre una mano o un piede a contatto con la capsula o con la struttura di supporto collegata. Il pilota Scott ‘Kidd’ Poteet e Anna Menon di SpaceX controlleranno la passeggiata spaziale dall’interno. Considerate una delle parti più rischiose del volo spaziale, le passeggiate spaziali sono state il regno esclusivo degli astronauti professionisti.

I passeggeri raggiungeranno un altitudine di 1.400 km

I quattro sono partiti prima dell’alba e la passeggiata spaziale è prevista per mercoledì o giovedì, a metà del volo di 5 giorni. Ma prima i passeggeri puntano ad andare ben oltre la Stazione spaziale internazionale (Iss): un’altitudine di 1.400 chilometri, che supererebbe il record stabilito durante il Progetto Gemini della Nasa nel 1966. Solo i 24 astronauti dell’Apollo che volarono sulla Luna si sono spinti più lontano.

