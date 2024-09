I due astronauti del team costretti a rimanere sulla Stazione Spaziale Internazionale: la NASA ha giudicato il loro rientro troppo rischioso

Le telecamere della Stazione Spaziale Internazionale e di alcuni aerei della NASA hanno ripreso la capsula Boeing Starliner in fase di atterraggio – senza equipaggio a bordo – al White Sands Space Harbor nel Nuovo Messico. La prima missione di astronauti della Boeing si è conclusa dunque con l’atterraggio della capsula vuota e con i due astronauti a bordo costretti ancora nello spazio, nella Stazione Spaziale Internazionale, dato che la NASA ha giudicato il loro rientro troppo rischioso.

Si è trattato di una conclusione tranquilla di un periodo drammatico per la Boeing, iniziato con il lancio a giugno di Starliner (a lungo rimandato) che è rapidamente degenerato in una missione a base di guasti ai propulsori e perdite di elio. Per mesi, il ritorno degli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams è stato messo in dubbio, mentre gli ingegneri cercavano di capire i problemi della capsula.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata