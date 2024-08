Quello che avrebbe dovuto essere un volo di prova di una settimana durerà quindi più di otto mesi

La Nasa ha deciso che è troppo rischioso riportare sulla Terra i due astronauti bloccati in orbita con la nuova e problematica capsula della Boeing. Butch Wilmore e Suni Williams dovranno quindi aspettare fino a febbraio del prossimo anno per tornare a casa con SpaceX. Una capsula Starliner vuota dell’azienda di Elon Musk si sgancerà tra una o due settimane e tenterà il rientro con il pilota automatico. Quello che avrebbe dovuto essere un volo di prova di una settimana durerà quindi più di otto mesi. I piloti esperti sono bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale dall’inizio di giugno per una serie di guasti ai propulsori e perdite di elio alla loro capsula.

